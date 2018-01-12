"Певица мира" Надежда Кучер стала приглашенной артисткой Большого театра Беларуси

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Певица мира" Надежда Кучер стала приглашенной артисткой Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в театре.

В конце прошлого года Надежду Кучер можно было увидеть и услышать на главных музыкальных площадках Минска: в ноябре она дала свой сольный концерт в Белгосфилармонии, а в декабре состоялся ее дебют в партии Царицы ночи из "Волшебной флейты". Приятно, что произошло это на родной сцене Большого театра Беларуси. "Безусловно, арии из моцартовской оперы я выучила очень давно и пела их на самых разных площадках, - рассказала Надежда Кучер. - Но это были исключительно концертные выступления. В спектакле я не пела никогда. Тем более я была на премьере этой оперы в Минске - мне очень понравилась постановка Ханса-Йоахима Фрая". "Певица мира" приняла участие и в грандиозном гала-концерте звезд, который закрывал Рождественский оперный форум в Большом. В новом же году Надежда Кучер будет выступать на его сцене в новом статусе - приглашенной солистки театра.

Минчанка Надежда Кучер с отличием окончила столичное музыкальное училище им. М.И.Глинки по специальности "Музыковедение". Позже поступила в Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Н.А.Римского-Корсакова. Она окончила класс сольного пения профессора Тамары Новиченко, в числе знаменитых выпускников которой Анна Нетребко, Вероника Джиоева, Галина Шойдагбаева.

Надежда Кучер не раз становилась победительницей многих престижных конкурсов: она завоевала первые премии на фестивале духовной музыки "Магутны Божа" (Беларусь, 2006), на конкурсе оперных певцов "Санкт-Петербург" (Россия, 2007), на конкурсе вокалистов Бибигуль Тулегеновой (Казахстан, 2007), на конкурсе вокалистов в Хертогенбосе она взяла Гран-при, приз зрительских симпатий и приз имени Иеронима Босха (Нидерланды, 2012). И все-таки для зрителей одной из самых важных ее викторий стала победа на конкурсе оперных певцов BBC в Кардиффе (Великобритания, 2015). "Я к этому отношусь с гораздо меньшим пафосом, - говорит Надежда Кучер. - "Певец мира" - это всего лишь название конкурса. Я бы сказала, что это была моя личная победа. Когда меня пригласили участвовать в финале в Кардифф, для себя четко определила: вне зависимости от результата я завершаю свою конкурсную карьеру. Но эта победа, конечно, была для меня очень знаковым событием. Перед собой могу честно признаться: я достойно выполнила большой объем работы, он занял у меня не один год, но теперь все это в прошлом. Я не чувствую ни недосказанности, ни недоделанности. Просто счастлива, что я все выполнила и сделала все по максимуму. Мне это удалось…"

Дебютной ролью Надежды Кучер в театре Санкт-Петербургской консерватории стала партия Марфы в "Царской невесте". "Марфа в "Царской невесте" Николая Римского-Корсакова - первая роль, о которой я грезила во сне и наяву, - вспоминает артистка. - Эта опера была для меня настоящим открытием и чем-то невероятным остается по сей день. Я чувствую эту музыку и эмоциональную драматическую нагрузку, которая в ней заложена, просто на 200 процентов! Это мое до глубины души. Когда пела в хоре белорусского Большого, естественно, знала наизусть не только саму роль Марфы, но и всю оперу целиком. А поступив в Санкт-Петербургскую консерваторию, с удовольствием ходила на занятия по "Царской невесте" к другим девочкам-студенткам: смотрела, слушала, вбирала и набирала - и к концу первого курса я спела оркестровую репетицию, а в начале второго уже дебютировала в роли Марфы. Так моя большая мечта воплотилась в жизнь…"

В 2009-м Надежда Кучер дебютировала в петербургском Михайловском театре в партии Виолетты в "Травиате" Верди. В 2012-м стала солисткой Пермского академического театра оперы и балета им. П.И.Чайковского. Именно проекты Теодора Курентзиса (художественный руководитель Пермской оперы с 2011 года) принесли ей две "Золотые маски" - за исполнение партии Медеи в опере Medeamaterial (2013) и партии Доньи Исабель в семи-опере "Королева индейцев" (2015). В 2014-м Кучер дебютировала в партии Эльвиры в опере "Пуритане" Беллини в Муниципальном театре Сантьяго (дирижер Хосе Мигель Перес-Сьерра, режиссер Эмилио Саги). В 2015-м у Надежды состоялось несколько зарубежных ангажементов: в сентябре она впервые в своей карьере исполнила партию Матильды в опере "Вильгельм Телль" Дж. Россини в Большом театре Женевы (дирижер Хесус Лопес Кобос, режиссер Дэвид Паунтни), а в декабре спела партию Виолетты в "Травиате" на сцене берлинской Staatsoper im Schiller Theater (дирижер Даниэль Баренбойм, режиссер Дитер Дорн).-0-