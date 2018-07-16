Писатели Беларуси и России реализуют проект к Году малой родины

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литературный проект к Году малой родины реализуют писатели Беларуси и России, сообщила корреспонденту БЕЛТА первый заместитель председателя Союза писателей Беларуси Елена Стельмах.

По ее словам, белорусские писатели очень активно работают по теме краеведения и также призывают российских коллег обратить внимание на эту тему. Будут организованы круглые столы с участием литераторов двух стран, оказана поддержка наиболее талантливым молодым писателям Беларуси и России. "На протяжении 20 лет белорусские литераторы создают книги о своих родных местах, о их ценности, и в этом году произойдет своеобразный смотр достижений нашего писательского труда. Малая родина - это то, что значимо для каждого человека. Благодаря поддержке общественной палаты Союзного государства мы наше пространство малой родины можем значительно расширить. В конце года подведем итоги. Будет приятно, если общественная палата также сможет поддержать, наградить лучших писателей двух стран", - сказала Елена Стельмах.

Она обратила внимание и на то, что литераторам нужно активнее встречаться с читателями. Елена Стельмах убеждена, книга жива, когда проходят презентации, творческие вечера и встречи.

Еще один проект пройдет осенью в Москве. Как рассказал председатель Союза писателей Беларуси Николай Чергинец, в российской столице планируется провести круглый стол "Литература и песни на службе Союзного государства". Он соберет на одной площадке известных писателей, поэтов, исполнителей песен. Будут обсуждены проекты дальнейшего сотрудничества на союзном пространстве, а завершит все концерт.

Сегодня в Доме литератора прошло заседание круглого стола, посвященное сотрудничеству Союза писателей Беларуси и Общественной палаты Союзного государства в области литературы. -0-