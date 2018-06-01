Писатели из 10 стран участвуют в литературном форуме "Славянская лира"

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 100 писателей из 10 стран принимают участие в V Международном литературном форуме "Славянская лира", сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Торжественное открытие четырехдневного форума состоялось 31 мая в Доме Москвы в Минске. Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич передал приветственный адрес участникам и гостям "Славянской лиры", в котором отметил важность проведения подобных мероприятий для развития и популяризации современной литературы. "Насыщенная программа и широкое международное представительство свидетельствует о том, что форум растет и развивается, а значит, интерес к литературе только возрастает. Одновременно возрастает социально-нравственная ответственность писателя, что должно быть предметом постоянного внимания не только самих творческих людей, но и всех государственных и общественных институтов, в сферу деятельности которых входит гуманитарная составляющая", - говорится в приветствии.

Программа форума включает мастер-классы, авторские вечера и презентации, научно-просветительскую конференцию "Эхо войны в творчестве современных русских и русскоязычных писателей" и круглый стол "Молодой автор: штрихи к портрету". Завершится мероприятие церемонией награждения победителей конкурса "Славянская лира", на который в этом году подали заявки 308 авторов.

Организатором форума выступает Белорусский литературный союз "Полоцкая ветвь", соорганизаторами - представительство Московского центра международного сотрудничества в Беларуси (Дом Москвы в Минске), представительство Федерального агентства по делам Содружества Независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) в Республике Беларусь. Форум проходит при поддержке посольства России в Беларуси.-0-