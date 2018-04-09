Писатели представят произведения о малой родине на Дне белорусской письменности

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Произведения о малой родине писатели представят на Дне белорусской письменности, сообщила корреспонденту БЕЛТА первый заместитель председателя Союза писателей Беларуси Елена Стельмах.

"Главный смотр творческих сил по теме "Родиноведение" Союз писателей Беларуси планирует провести 2 сентября в День белорусской письменности в Иваново. На праздничном стенде писатели разместят свои лучшие произведения, посвященные малой родине. Эта тема близка каждому человеку. Тем более писатели, так или иначе, в творчестве касаются своих истоков, осмысливают их судьбоносное значение", - сказала Елена Стельмах.

Белорусская литература основывается на произведениях глубоко патриотичных, проникнутых великой любовью к родной земле, родительскому дому, самобытной национальной культуре. Неслучайно так притягательны и сегодня произведения белорусских классиков - Янки Купалы, Якуба Коласа, Максима Богдановича.

Современные авторы стараются приумножить богатое духовное наследие, добавила Елена Стельмах. В последние десятилетия внимание широкой писательской общественности привлечено к теме краеведения. Поисково-исследовательская работа активно идет в разных уголках республики, в результате появляются новые разноплановые издания, которые приоткрывают неизвестные страницы истории различных мест, вызывают интерес к неординарным личностям. Ведь каждый городок, деревенька и хуторок - по-своему уникальны и неповторимы.-0-