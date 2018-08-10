Пьеса "Танец с рапирой" Егора Конева победила в конкурсе произведений для радиотеатра

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пьеса "Танец с рапирой" Егора Конева победила в конкурсе современной пьесы "Белорусский радиотеатр в XXI веке", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

"Компетентное жюри в составе специалистов радиовещания, театра и драматургии по итогам отбора лучшей пьесой назвало "Танец с рапирой" Егора Конева. Это история о девушке, которая достигает мечты взойти на спортивный олимп. До конца года по пьесе будет поставлен радиоспектакль с участием актеров минских театров. Трансляция аудиопроизведения состоится на канале "Культура", после радиоспектакль пополнит фонд Белорусского радио", - сказал заместитель директора канала "Культура" Владимир Трепенок.

Также высокую оценку жюри получила пьеса Василия Ткачева "Мелодия глиняной скрипки". Ей присужден специальный диплом радиоконкурса.

Конкурс "Белорусский радиотеатр в XXI веке" проводил канал "Культура" Белорусского радио совместно с Центром белорусской драматургии. Участникам творческого состязания организаторы предложили темы "Молодежь и вечные ценности: современный взгляд", "Молодежь и семейные ценности", "Диалог культур в современном мире".

"В пьесах разных жанров авторы поднимают вопросы взаимоотношений подростков, становления личности, поиска себя в глобализованном мире, гражданской и личной ответственности перед семьей и родиной. Присланные работы охватили все заявленные темы", - отметил Владимир Трепенок.

Участниками конкурса стали представители разных возрастов из столицы и регионов Беларуси.-0-