Пленэр скульпторов по камню собрал в Мяделе белорусских мастеров

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Областной пленэр по изготовлению декоративных скульптур из камня на две недели собрал в Мяделе лучших белорусских мастеров, сообщили БЕЛТА в Миноблиспокломе.

С 23 июля по 5 августа четыре скульптора, члены ОО "Белорусский союз художников" - Иван Артимович, Артем Медведев, Ольга Нечай и Александр Соколов - трудятся над каменными художественными изваяниями. Каждому мастеру необходимо изготовить скульптуру по заданной теме - "Вода и камень". При этом можно использовать различные виды и технологические приемы художественной обработки камня.

"Ежегодно мы проводим такой пленэр, чтобы популяризировать белорусское искусство, приобщить к нему, а заодно - украсить наши города. В прошлом году, например, мероприятие было организовано в Вилейке, до этого - в Крупках. Мядель выбран неслучайно - он в этом году примет у себя областной фестиваль-ярмарку тружеников села "Дажынкi-2018". И к празднику в городе появятся новые достопримечательности", - отметили в облисполкоме.

Места, где будут установлены декоративные скульптуры, будут определены позже. Возможно, одну из композиций увезут для благоустройства родника в поселке Нарочь.

Организаторами пленэра являются главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Миноблисполкома, Минский областной центр народного творчества и отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мядельского райисполкома.-0-