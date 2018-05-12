Победитель "Евровидения-2018" будет назван в Лиссабоне

12 мая, Лиссабон /Корр. БЕЛТА/. Победитель "Евровидения-2018" будет назван сегодня в столице Португалии Лиссабоне, где состоится финал международного конкурса песни "Евровидение-2018", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Шоу, в котором примут участие делегаты 26 стран, пройдет в "Алтис Арене", вмещающей 20 тыс. зрителей. Открыть финал "Евровидения-2018" предстоит артисту из Украины Melovin, за ним выступят исполнители из Испании, Словении, Литвы, Австрии, Эстонии. Седьмым на сцену выйдет победитель "Евровидения-2009" Александр Рыбак, который является одним из фаворитов, восьмым - представитель Португалии, страны-хозяйки конкурса. Девятой выступит участница из Великобритании, а заключит первую десятку Сербия. Далее для зрителей будут исполнять свои песни участники из Германии, Албании, Франции, Чехии, Дании. В очередной раз на сцене посланник из Австралии, где "Евровидение" очень популярно. Во второй части концерта выступят артисты из Финляндии, Болгарии, Молдовы, Швеции, Венгрии, Израиля, Нидерландов, Ирландии и Кипра. Последняя композиция в финале конкурса прозвучит в исполнении дуэта из Италии.

Вместе с многомиллионной международной аудиторией поклонников "Евровидения" отдать свои голоса за полюбившуюся композицию смогут и белорусские телезрители. Телефонные номера для голосования будут объявлены комментатором, а также обозначены эфирной графикой во время прямой трансляции на "Беларусь 1" и "Беларусь 24". Баллы от Беларуси озвучит финалист международного конкурса песни "Евровидение-2017" группа NaviBand.

В 63-м конкурсе "Евровидение" участвуют 43 страны. Португалия проводит песенный форум впервые. Право принять конкурс страна получила благодаря победе Сальвадора Собрала с песней "Amar pelos dois" ("Любить за двоих") на португальском языке на "Евровидении" в Киеве в 2017 году. Сальвадор Собрал получил рекордное количество баллов за всю историю конкурса - 758.-0-