Победитель конкурса исполнителей "Витебск-2018" определится сегодня вечером

15 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Победитель XXVII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2018" станет известен сегодня вечером - в Летнем амфитеатре пройдет второй день финала, сообщает БЕЛТА.

Конкурсанты исполнят "Фестивальный хит", и по сумме баллов за два дня выступлений определится лидер. Однако достанется ли ему Гран-при, судьи решат позже, так что интрига сохранится до закрытия форума. По условиям конкурса, Гран-при может не присуждаться, если никто из участников не отвечает критериям для вручения такой награды.

Между тем музыка на концертных площадках все еще не смолкает. На разогреве у молодых исполнителей в программе "Ритмы лета" в Летнем амфитеатре выступят известные и популярные артисты и коллективы: Макс Барских, Ольга Полякова, Alekseev, Александр Панайотов, Тина Кароль, Олег Винник, балет Сергея Мандрика Street Jazz и многие другие.

Одновременно в концертном зале "Витебск" на юбилейном вечере композитора Игоря Лученка будут звучать любимые и хорошо знакомые всем песни. Оригинальное исполнение и кавер-версии предложат Ядвига Поплавская и Анастасия Тиханович, Владимир Провалинский, Макс Лоренс, Алексей Хлестов, Саша Немо, Марк Тишман, Глеб Матвейчук, Белорусский государственный ансамбль "Песняры" и другпие.

Московский Театр на Юго-Западе приглашает посмеяться над историей безработного жителя коммуналки, протестующего против общества, в котором он никому не нужен. Спектакль "Самоубийца" покажут на сцене Коласовского драмтеатра.

Одновременно в областной филармонии вечер будет отдан искусству Израиля: ансамбль саксофонистов "Бейт-шемеш", шоу-балет "Визави" и театр песни и музыки Gefilte Drive подарят знакомство с богатством культурно-музыкального наследия целого народа.

Необычайно насыщенными обещают быть программы "Кукольного квартала" и феста "На семи ветрах". В Белорусском театре "Лялька" маленьких зрителей и их родителей ждут сказка-притча "История одной матери" и "Холстомер. История лошади" по повести Л. Толстого.

А площадки феста уличного искусства шумно и весело приведут своих зрителей к кульминации - закрытию и огненной шоу-программе "Ветер ночных огней" поздним вечером в парке Фрунзе.

Продолжат радовать гуляющих обилием товаров, сувениров, ремесленных изделий, угощениями и мастер-классами "Витебский вернисаж", подворья, "Город мастеров" и "Задзвінскі кірмаш".-0-