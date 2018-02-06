Победителей конкурса "Человек года в сфере культуры" чествовали в Минске

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителей конкурса "Человек года в сфере культуры" по итогам 2017 года чествовали сегодня в Минске. Церемония награждения состоялась после коллегии Министерства культуры, передает корреспондент БЕЛТА.

В номинации "Архитектура и реставрация" победителем назван директор филиала "Брестреставрацияпроект" Александр Качановский. В номинации "Изобразительное искусство" - доцент кафедры графического дизайна Белорусской государственной академии искусств Всеволод Свентоховский. Заведующий кафедрой монументально-декоративного искусства этой же академии Владимир Зинкевич стал победителем в номинации "Монументальное искусство".

Диплома и денежной премии удостоена также прима Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси Оксана Волкова в номинации "Театральное искусство", а в номинации "Музыкальное искусство" - директор - художественный руководитель Национального академического оркестра эстрадной и симфонической музыки народный артист Беларуси Михаил Финберг. Профессору кафедры оперной подготовки и хореографии Белорусской государственной академии музыки Валентину Елизарьеву присуждена награда в номинации "Хореографическое искусство".

Победителем номинации "Эстрадное искусство" стала главный режиссер отдела концертно-фестивальной работы Могилевской областной филармонии Тамара Залещенко. В номинации "Цирковое искусство" - режиссер студии циркового искусства "Арена" (г.Мозырь) Борис Кузнецов.

Кинорежиссеру студии "Летопись" Национальной киностудии "Беларусьфильм" Игорю Чищене присуждена победа в номинации "Киновидеоискусство". В номинации "Сохранение историко-культурного наследия" диплом вручен ведущему методисту Ошмянского районного центра культуры Сергею Жиляку. Победитель номинации "Народное творчество" - директор Лепельской детской школы искусств, руководитель фольклорного коллектива "Сунiчкi" Стайской детской школы искусств традиционной культуры Вероника Хомбак.

Поздравления также принимали народный мастер, руководитель кружка ткачества "Нiток" Неглюбского сельского центра ткачества Людмила Ковалева в номинации "Народное декоративно-прикладное искусство", директор Государственного литературного музея Янки Купалы Елена Лешкович в номинации "Музейная деятельность", заместитель директора Национальной библиотеки Беларуси Александр Суша в номинации "Библиотечная деятельность", директор филиала "Дворец культуры МТЗ" Владимир Кирута в номинации "Клубная деятельность", профессор Белорусской государственной академии музыки Ольга Дадиомова в номинации "Педагогическая деятельность с творческой молодежью", специальный корреспондент ЗАО "Второй национальный канал" Александр Матяс в номинации "Освещение вопросов культуры в средствах массовой информации".

Конкурс проводился с целью стимулирования творческой и деловой инициативы работников культуры, пропаганды инновационных идей и передового опыта в культурной деятельности.

Организаторами конкурса выступают Министерство культуры и Министерство информации, областные исполнительные комитеты, Минский городской исполнительный комитет, Белорусская конфедерация творческих союзов.-0-