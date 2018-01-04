Победителей конкурса новогодних игрушек назвали в Большом театре

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном академическом Большом театре оперы и балета Беларуси сегодня назвали победителей конкурса "Новогодняя театральная игрушка", сообщила БЕЛТА ведущий редактор службы маркетинга, информации и рекламы театра Елена Балабанович.

Гран-при жюри присудило Анастасии Тузик - за создание великолепной "Жар-птицы". Первом место заняла Екатерина Фомицкая и кукла "Чио-Чио-сан", которую девочка связала сама. На втором месте расположилась семья Астюкевичей – с новогодней пряничной игрушкой "Балерина". "Графиням Вишенкам", которых сделал Никита Степанов, отдали третье место. А вот приз зрительских симпатий отправится к Ивану Караванскому и его маме Олесе, которые создали фигурку Шута из оперы Риголетто по старинной технологии XIX столетия.

"Но для нас каждый участник – уже победитель. Именно поэтому театр подготовил призы в 26 номинациях. Один из подарков – билеты для всей семьи на прекрасный сказочный балет "Щелкунчик". Отдельные призы детей ждали и от спонсоров конкурса", - рассказала Елена Балабанович.

Большой театр уже в четвертый раз проводит конкурс "Новогодняя театральная игрушка". В этом году на нем было представлено 120 поделок, участие в конкурсе приняли семьи из разных уголков страны. Рождественская звезда и Жар-птица, Маша и Щелкунчик, Одетта и Одиллия, Король мышей и Снежная королева, Джульетта и Маленький принц, Кармен и Чиполлино, Змей Горыныч и Кащей Бессмертный, Буратино и Чио-Чио-сан, снеговички, театральные маски, елочки и снежинки самых разнообразных расцветок - присланные на конкурс игрушки украсили праздничную ель в фойе театра. Что касается поделок, представленных на конкурсе в 2017 году, то они радуют воспитанников вспомогательной школы-интерната № 10 Минска, над которой шефствует Большой театр.-0-