24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителей Национальной литературной премии определят сегодня в Минске. Об этом сообщила на пресс-конференции первый заместитель председателя Союза писателей Беларуси Елена Стельмах, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Министерстве информации соберется жюри конкурса и определит победителей. Однако интрига сохранится до Дня белорусской письменности, который пройдет 2 сентября в Иваново Брестской области. Именно там назовут имена обладателей Национальной литературной премии.

В этом году на рассмотрение экспертной комиссии было подано 59 книг. Выбирать жюри будет из 51 издания. Не все претенденты соответствовали требованиям инструкции о конкурсе. Елена Стельмах отметила, что авторы представили в основном белорусскоязычные произведения.

Национальная литературная премия проводится по семи номинациям: "Лучшее произведение (Сборник произведений) поэзии", "Лучшее произведение прозы", "Лучшее произведение драматургии", "Лучшее произведение публицистики", "Лучший дебют" (первая публикация или издание автора в жанрах поэзии, прозы, публицистики), "Лучшее произведение для детей и юношества", "Лучшее произведение литературной критики и литературоведения". Дипломы, призы - символы конкурса и денежные премии будут вручены изданиям, увидевшим свет с 1 января по 31 декабря 2017 года.

Традиционно больше всего произведений участвует в поэтической номинации. Меньше всего заявок подано на позиции "произведение драматургии" и "литературная критика", рассказала первый зампред Союза писателей. Наиболее высокая конкуренция, что наблюдается ежегодно, - в номинации на лучшее произведение для детей и юношества.

Обладателям Национальной литературной премии будут вручены денежные вознаграждения в размере 100 БВ, а в номинации "Лучший дебют" - 50 БВ (1БВ - Br24,5). До нынешнего года премии соответственно составляли 30 БВ и 15 БВ.

Организаторами конкурса выступают министерства информации, культуры, образования и Союз писателей Беларуси.

Юбилейный, XXV День белорусской письменности, который принимает в этом году город Иваново Брестской области, будет посвящен теме малой родины. Открытие праздника состоится 2 сентября в 12.00 на главной площадке, которая разместится в городском парке.

Писатели из 13 стран, в том числе впервые из Кыргызстана и Эквадора, соберутся на традиционный международный круглый стол литераторов.

Фестиваль книги и прессы начнет работать уже 1 сентября. Здесь будут книжные выставочные павильоны, тематические книжные площадки, экспозиции республиканских и региональных печатных СМИ. Гости праздника смогут встретиться с белорусскими литераторами, сотрудниками издательств и редакций печатных СМИ, посетить презентации книг и издательств, периодических изданий, посмотреть выступления артистов и художественных коллективов.

В День знаний также пройдет финал республиканского конкурса юных чтецов "Жывая класіка" и торжественное награждение победителей.

Ряд мероприятий будет посвящен 400-летию первого в мире "Букваря", изданного белорусами.

Пройдут "Ивановские чтения" - научно-практическая конференция, организуемая Национальной академией наук Беларуси.

Частью Дня белорусской письменности традиционно является республиканская научно-просветительская экспедиция "Дорога к Святыням" с Благодатным огнем от гроба Господня, в которой принимают участие представители творческой и научной интеллигенции, духовенства.

День белорусской письменности учрежден в 1994 году и отмечается ежегодно в первое воскресенье сентября.-0-