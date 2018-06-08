Победителем конкурса молодых исполнителей "Молодечно-2018" стала Злата Ларченко

8 июня, Молодечно /Корр. БЕЛТА/. Победителем Национального конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни стала Злата Ларченко, передает корреспондент БЕЛТА.
Вручение наград победителям состоялось сегодня на XVIII Национальном фестивале белорусской песни и поэзии "Молодечно".
Злата - студентка отделения искусства эстрады Минского государственного колледжа искусств. Она участница многочисленных конкурсов и фестивалей. Кроме учебы и концертной деятельности пробовала свои силы в модельном бизнесе. Второй премии удостоена Алина Чижик из Гродненской области, третьей - Денис Чураков из Могилевской области.
Обращаясь к победителям и участникам конкурса, народный артист Беларуси Михаил Финберг отметил, что все молодые исполнители очень интересные и талантливые, они достойны прославлять страну в разных уголках мира.
Всего 20 молодых вокалистов боролись за награды на Национальном фестивале белорусской песни и поэзии "Молодечно".
Торжественное открытие этого форума состоялось сегодня на сцене Летнего амфитеатра. Солисты Национального академического концертного оркестра под управлением Михаила Финберга подготовили для жителей и гостей Молодечно премьеру концерта "Мелодыя лесу", посвященного 80-летию народного артиста СССР и Беларуси Игоря Лученка. Завершит первый фестивальный день фейерверк.
Мероприятия продолжатся 9 июня. Белорусских поэтов, деятелей культуры и искусства соберет музыкально-поэтическая гостиная "Малая радзіма - пачатак мой і выток". В малом зале Дворца культуры пройдет встреча с заслуженной артисткой Беларуси Тамарой Раевской.
Организаторами фестиваля выступают Министерство культуры, Миноблисполком, Молодечненский райисполком, Дворец культуры Молодечно, Национальный академический концертный оркестр Беларуси, Белтелерадиокомпания.-0-
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