Победителем конкурса "Новая волна 2018" стал Дан Розин

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певец Дан Розин стал победителем конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна 2018", сообщает ТАСС.

В ближайших творческих планах победителя - выпустить свой первый альбом.

В нынешнем году в конкурсе приняли участие 15 финалистов из 10 стран - Азербайджана, Армении, Болгарии, Греции, Италии, Казахстана, Канады, Мальты, России и Украины. Россию представляли исполнители Ana Zorina, Дарья Антонюк и Дан Розин, а также музыкальные коллективы "Этнозапил", "Ки? Туа!" и "Пиджаков Live".

Генеральный директор конкурса Александр Румянцев подчеркнул, что Дан Розин обошел Дарью Антонюк по общей сумме баллов всего на один балл. "В целом по сумме баллов между конкурсантами, занявшими первое и последнее места, смешные отрывы. Это все больше удача, фортуна. Но Розин победил, потому что был талантливее и удачливее других финалистов", - отметил Румянцев.

Дан Розин учился в Государственном музыкальном колледже эстрадного и джазового искусства, а также в Высшем театральном училище имени М.С.Щепкина. Он принимал участие в шоу "Успех" (телеканал СТС), проекте Broadway Dreams Foundation New York. Музыку юноша пишет с четырех лет.

Семнадцатый международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна 2018" проходил в Сочи с 4 по 9 сентября. Основная конкурсная программа проходила на сцене New Wave Hall в Олимпийском парке, концерты и вечеринки с участием звезд российской эстрады - на курорте "Имеретинский".

С 2002 по 2014 год музыкальный конкурс проводился в Юрмале. Затем организаторы перенесли его в Сочи. В состав жюри ежегодно входят артисты и музыканты из России и других стран, председателем жюри является народный артист России, продюсер и композитор Игорь Крутой.-0-