Победителем международной кинопремии "Золотая арка" стал фильм Звягинцева "Нелюбовь", сообщает ТАСС.
Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь" стал победителем первой международной кинопремии "Восток-Запад. Золотая арка" в номинации игровых полнометражных фильмов. Церемония награждения прошла вчера в Московском центре оперного пения имени Галины Вишневской.
Премия учреждена в этом году впервые и присуждается за успехи в сфере киноискусства авторам и актерам фильмов, увидевших свет в странах Восточной Европы и Западной Азии.
В лонг-лист премии были включены 32 кинокартины из Азербайджана, Беларуси, Венгрии, Израиля, Казахстана, Румынии, Турции, Украины и других стран.
Итоги подвели в 11 номинациях. Также были вручены специальные призы.
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