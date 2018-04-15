Победителем международной кинопремии "Золотая арка" стал фильм Звягинцева "Нелюбовь", сообщает ТАСС.

Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь" стал победителем первой международной кинопремии "Восток-Запад. Золотая арка" в номинации игровых полнометражных фильмов. Церемония награждения прошла вчера в Московском центре оперного пения имени Галины Вишневской.

Премия учреждена в этом году впервые и присуждается за успехи в сфере киноискусства авторам и актерам фильмов, увидевших свет в странах Восточной Европы и Западной Азии.

В лонг-лист премии были включены 32 кинокартины из Азербайджана, Беларуси, Венгрии, Израиля, Казахстана, Румынии, Турции, Украины и других стран.

Итоги подвели в 11 номинациях. Также были вручены специальные призы.