Победителем проекта "Я Моне. Я Шишкин. Я Малевич" стал Андрей Симончик

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Андрей Симончик стал победителем второй выставки "Я Моне. Я Шишкин. Я Малевич", которая проходила в Национальном центре современного изобразительного искусства с 7 марта по 22 апреля, сообщила корреспонденту БЕЛТА куратор проекта Ольга Клип.

Победу художнику из Минска принесла картина "Композиция 9. Иллюзия высоты". Любопытно, что и по итогам работы первой выставки год назад автор лидировал по количеству набранных голосов посетителей. Тогда его "Осень в Икстлане" оказалась на втором месте.

Победитель второй выставки "Я Моне. Я Шишкин. Я Малевич" Андрей Симончик получил право подготовить персональную выставку, начаты переговоры о сроках ее организации, рассказала Ольга Клип.

Посетители выставки, где экспонировались работы 326 авторов, имели возможность высказать свои симпатии, отдав голос за любую из понравившихся картин, добавила куратор. Увидеть экспозицию от профессиональных и непрофессиональных художников смогли 3 тыс. человек. Главным образом представлялась живопись, была и смешанная техника, графика, фотография, несколько скульптур, видеоинсталляция, одна работа - сочетание живописи и аудиоинсталляции, а также вышивка бисером и крестиком.

Выставка сопровождалась мастер-классами, лекциями искусствоведов.

Первая выставка искусства "Я Моне. Я Шишкин. Я Малевич" состоялась в феврале 2017 года. В ней участвовал 661 художник, за четыре недели ее посетили более 5 тыс. зрителей.

Ольга Клип отметила, что проект интересен как авторам, так и любителям искусства, поэтому в следующем году планируется его продолжить.-0-