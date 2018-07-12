Победители международных конкурсов 26-го "Славянского базара" подняли флаг нынешнего фестиваля

12 июля, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Победители XXVI Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2017" и XV Международного детского музыкального конкурса "Витебск-2017" Влад Сытник и Мария Магильная торжественно подняли сегодня флаг XXVII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", передает корреспондент БЕЛТА.

"Нынешний культурный форум собрал представителей 41 страны мира, что является свидетельством высокого международного авторитета форума. Яркой страницей творческого праздника, который проходит в Год малой родины, станет широкий показ самобытной культуры и традиций, ремесел Беларуси, который поможет гостям увидеть нашу прекрасную страну, познакомиться с ее историей и трудолюбивым народом. Из года в год этот масштабный культурный проект расширяется и обретает новые символы и традиции", - отметил заместитель премьер-министра Беларуси, председатель республиканского оргкомитета форума Василий Жарко.

Авторитет "Славянского базара" на международной арене постоянно возрастает - Василий Жарко "Впервые в международных конкурсах исполнителей эстрадной песни и детском музыкальном конкурсе примут участие конкурсанты из Гвинеи и Египта, Великобритании и Канады, а в программе "Славянского базара" участвует исполнительница из Уругвая", - подчеркнул Василий Жарко.

Флаг фестиваля впервые был поднят два года назад на юбилейном форуме, и с тех пор эта церемония стала еще одной его яркой традицией. Сегодня символ "Славянского базара" развевается рядом с флагами 41 страны - участницы 27-го форума. Честь поднять его выпала победителям прошлогодних международных конкурсов украинцу Владу Сытнику (лауреат первой премии) и белоруске Марии Магильной (обладатель Гран-при).

Зрелищной эту значимую церемонию на площадке культурно-спортивного комплекса Летнего амфитеатра сделали водный салют, театрализованная композиция с участием артистов уличных театров и ходулистов, а также около 500 барабанщиц и мажореток, музыкантов духовых оркестров Витебской области, гостей из России. После церемонии все они, провожаемые взглядами публики и щелканьем фотокамер, прошествовали на площадь Победы, где сегодня состоится открытый областной конкурс духовых оркестров и международный фестиваль барабанщиц и мажореток. Немало зрителей осталось возле Летнего амфитеатра, где на Площади звезд вот-вот получит именную прописку Роза Рымбаева.

Именная плита Розы Рымбаевой появилась на Площади звезд "Славянского базара" Известная эстрадная певица, звезда 1970-80-х годов, обладательница лирического сопрано в четыре октавы удостоена в этом году награды Президента Беларуси "Через искусство - к миру и взаимопониманию".

XXVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 12 по 16 июля. Дополнительные мероприятия запланированы 9-11 и 17-18 июля. Сегодня вечером в Летнем амфитеатре состоится торжественный концерт открытия форума.-0-

Фото Александра Хитрова