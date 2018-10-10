Победителю фестиваля "Напеў зямлі маёй" подарят микроавтобус

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победитель ежегодного областного фестиваля народного творчества "Напеў зямлі маёй", который состоится 13 октября в Марьиной Горке, получит микроавтобус. Об этом БЕЛТА сообщили в главном управлении идеологической работы, культуры и по делам молодежи Миноблисполкома.

В мероприятии, которое объединит 23 творческих коллектива столичного региона, примут участие около 700 человек. Стартует фестиваль в 10.00 с открытия выставки, посвященной 80-летию народного артиста Беларуси и СССР Игоря Лученка. Далее в программе церемония открытия и конкурс. В 14.30 гостей приглашают на выступление заслуженного коллектива Беларуси вокальной группы "Чистый голос", а в 16.00 пройдет торжественная церемония награждения победителей.

В состав жюри войдут заслуженные деятели культуры страны. Возглавит судейство композитор Игорь Лученок, сопредседателем будет художественный руководитель Национального академического народного хора Республики Беларусь им. Г.И. Цитовича, народный артист Беларуси Михаил Дриневский.

Кроме дипломов, лучшим вручат подарки, в числе которых - микроавтобус.

Цель мероприятия - повышение мастерства любительских коллективов региона, поддержка и стимулирование талантливых участников, обогащение репертуара любительских коллективов лучшими произведениями народного искусства, сохранение особенностей народного творчества, улучшение материальной базы любительских коллективов.

Традиционный фестиваль "Напеў зямлі маёй" стал одной из наиболее примечательных страниц в культурной жизни центрального региона Беларуси. Он популярен и интересен в профессиональном плане как для руководителей творческих коллективов, так и для артистов-любителей. За время существования фестиваль раскрыл большое количество талантов, предоставил возможность познакомиться с живым народным творчеством, услышать многоголосие лучших любительских творческих коллективов различных жанровых направлений.

Организаторами мероприятия выступают главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Миноблисполкома, Минский областной центр народного творчества и Пуховичский райисполком.-0-