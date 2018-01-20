Почти 150 изданий претендовали на награды национального конкурса "Искусство книги"

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На награды национального конкурса "Искусство книги" претендовало 148 изданий от 34 организаций, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве информации Беларуси.
По итогам рейтингового голосования художественно-экспертной комиссии на рассмотрение авторитетного жюри, в состав которого вошли известные деятели культуры и искусства, представители творческих союзов, были отобраны 62 издания. Победители определены в 16 номинациях.
Итоги конкурса будут озвучены на торжественной церемонии награждения победителей конкурса во время XXV Минской международной книжной выставки-ярмарки, которая пройдет с 7 по 11 февраля в административном комплексе по проспекту Победителей, 14.-0-
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