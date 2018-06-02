Почти 400 игрушек ручной работы представлены на выставке в Витебске

2 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Почти 400 игрушек ручной работы представлены на выставке "Игрушечные истории" в культурно-историческом комплексе "Золотое кольцо города Витебска "Двина", передает корреспондент БЕЛТА.
Экспозиция объединила 399 работ разных видов и техник исполнения: вязанные, соломенные, керамические, обрядовые, интерьерные и другие. В этом году выросло количество участников выставки. Свои изделия презентовали более 50 человек из Витебска, Орши, Полоцка и Минска. Один автор из столицы привез куклы, сделанные сразу из нескольких материалов (текстиля, пластмассы и керамики), с множеством деталей и в сочетании различных техник.
На целый месяц выставочный зал превратится в огромную детскую комнату, своеобразное сказочное пространство, в котором игрушки предстанут во всем разнообразии творческой фантазии авторов. Среди них люди разных возрастов, в том числе дети от семи лет и пенсионеры.
"Также на выставке представлены интерьерные куклы, выполненные учащимися Витебского индустриально-технологического колледжа под руководством педагогов. И эти работы, конечно же, выделяются по качеству исполнения. Но для большинства участников занятие рукоделием - хобби", - отметила младший научный сотрудник культурно-исторического комплекса Инна Садоводова.
Выставка "Игрушечные истории" ежегодно проводится в Витебске и стала фирменной для "Золотого кольца города Витебска "Двина". Каждый раз на нее привозят новые работы.
Выставка будет работать в областном центре до 3 июля.-0-
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