Почти вековая история Дома-музея I съезда РСДРП в Минске отражена в выставке "Свидетель времени"

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Свидетель времени" будет работать в филиале Национального исторического музея "Дом-музей I съезда РСДРП" с 2 по 18 марта, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

В этом году исполняется 95 лет со дня открытия Дома-музея I съезда РСДРП, а также отмечается 120-летие самого события. Открытый в 1923 году музей по ул.Захарьевской является одним из старейших в Беларуси. Выставка, подготовленная совместно с Национальным историческим архивом Беларуси и Белорусским государственным архивом научно-технической документации, познакомит посетителей с редкими материалами, книгами и фотографиями, на которых запечатлены исторические моменты из жизни музея.

На протяжении многих лет Дом-музей был в числе знаковых туристических объектов Минска, свидетелем исторических событий жизни города и страны. За годы существования его посетили многочисленные делегации и политические деятели разных стран, среди которых кубинский лидер Фидель Кастро, генеральный секретарь Центрального комитета Компартии Югославии Иосип Броз Тито, руководитель ГДР Вальтер Ульбрихт. Этому музею посвящали стихи белорусские поэты Петрусь Бровка, Николай Аврамчик, Эди Огнецвет, туркменский поэт Рухи Алиев, болгарский Найден Вылчев и другие.-0-