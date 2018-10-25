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Почтовая марка "100 гадоў камсамолу" презентована в Минске

Культура 25.10.2018 | 15:30
Во время церемонии гашения марки. Фото БРСМ
Во время церемонии гашения марки. Фото БРСМ
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25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония гашения почтовой марки "100 гадоў камсамолу" прошла сегодня в Национальном художественном музее в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Основой для почтовой марки стала репродукция картины "Портрет студентки", которую в 1971 году маслом на холсте написал минский художник Виктор Протасеня. Ее дизайн создавала Елена Медведь, номинал "А" соответствует тарифу на пересылку простого письма в пределах страны. Марка отпечатана в издательстве "Белорусский Дом печати" тиражом в 48 тыс.

Проект подготовлен в сотрудничестве с Национальным художественным музеем, где сегодня открылась выставка "Юность комсомольская", посвященная 100-летию ВЛКСМ. В экспозиции представлено более 60 произведений живописи, графики, скульптуры, созданных в 1920-1980-е годы и отражающие историю комсомольского движения.

"Столетие образования ВЛКСМ - знаковое событие. Многие поколения белорусов прошли его судьбоносную школу, которая воспитала замечательные качества молодежи тех времен: любовь к Родине, веру в победу добра и справедливости, коллективизм и взаимопонимание, интернациональную солидарность. Мы гордимся выдающимися достижениями комсомольцев и никогда не забывали о его революционном, боевом и трудовом подвиге. Открытие тематической выставки и гашение почтовой марки еще раз подтверждает это. Музейная экспозиция предоставляет уникальную возможность подрастающему поколению проследить путь развития комсомола и стать его преемником, определяя для себя пути активного личностного становления в нашем молодом государстве, в формировании и реализации государственной молодежной политики. Комсомол - прочный фундамент, на котором нынешнее поколение молодежи может смело и уверенно строить будущее нашей страны", - сказал министр образования Игорь Карпенко.

Игорь Карпенко
Игорь Карпенко

Как отметил ветеран комсомольского движения Вячеслав Радомский, выставка дает возможность старшему поколению вспомнить молодость, еще раз прикоснуться к славным страницам истории комсомола, к его деятельности по воспитанию молодежи, защите Отечества. "Этот проект будет достойным звеном в цепи тех мероприятий, которые проводятся сейчас в честь столетия ВЛКСМ. Кроме того, выставка должна стать одной из отправных точек планомерной и крупномасштабной подготовки к 100-летию комсомола Беларуси, которое будет отмечаться в сентябре 2020 года. Это особая дата для комсомольцев 1960-1970-х годов", - подчеркнул он.

Выставка "Юность комсомольская" будет экспонироваться в Национальном художественном музее до 25 ноября.-0-

Фото БРСМ

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