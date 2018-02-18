Под шедевром Пабло Пикассо обнаружили скрытую картину

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исследователи из США с помощью новой технологии сканирования обнаружили скрытую картину под одним из шедевров Пабло Пикассо "Нищенка, сидящая на корточках", сообщает ВВС.

Ученые установили, что под верхним масляным слоем находится пейзаж с изображением Барселоны, который Пабло Пикассо использовал как основу для своей новой картины.

Удивительное в открытии то, что пейзаж, скрывавшийся под картиной, был повернут художником на 90 градусов. В результате очертания холмов превратились в спину сидящей женщины - она восприняла форму и очертания каталонского ландшафта.

До недавнего времени спектроскопический анализ картин применялся из-за дороговизны только к величайшим произведениям искусства и был доступен лишь самым крупным музеям и галереям мира. Однако теперь, как указывает Франческа Касадио из Центра прикладного изучения произведений искусства в Чикаго, новый рентгенофлуоресцентный анализ (один из современных спектроскопических методов) поможет лучше понять каждого отдельного художника, его мыслительный процесс и особенности техники.

"Еще очень много картин ждут своего часа, чтобы поведать нам свои секреты, и с помощью нашей системы анализа мы можем им в этом помочь", - сказала Франческа Касадио.-0-