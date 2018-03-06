Подготовка в Минске бродвейского мюзикла "Недалеко от нормы" заняла три года

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Титулованный бродвейский рок-мюзикл "Недалеко от нормы", премьера которого состоится в минском театре "Территория мюзикла" 28 марта и 18 апреля, затрагивает проблемы современного человека. Об этом рассказала журналистам на закрытой презентации проекта художественный руководитель и режиссер-постановщик мюзикла Анастасия Гриненко, передает корреспондент БЕЛТА.

"В историю музыкального театра Беларуси мы уже вошли хотя бы тем, что ставим мюзикл, музыка и пьеса которого написаны в XXI веке. Его герои и героини не бароны и баронессы, а простые люди, как мы с вами. Это простая американская семья со своими взаимоотношениями, которые очень близки нам всем", - отметила Анастасия Гриненко.

Она сообщила, что подготовка бродвейского мюзикла заняла три года. Много времени и сил ушло на перевод пьесы. "Примерно полгода переводили. Это особая история, потому что нужно соблюдать ритм стиха, рифму, содержание вложить. В мюзикле очень много медицинских терминов: есть номер, где актеры озвучивают перечень лекарств и побочных эффектов. Это сложный материал", - пояснила режиссер.

Над подготовкой вокальных партий с артистами работал специально приглашенный посольством США в Беларуси бродвейский вокальный коуч Эндрю Берн. По словам Анастасии Гриненко, коуч открыл глаза белорусским актерам на другой вид вокала и помог им поверить в себя. "Благодаря ему у нас запели люди, у которых на протяжении нескольких лет были проблемы в вокальном плане. Он помог обрести уверенность в себе, понимание, что все реально, объяснил, что надо для этого делать. Кому-то, например, посоветовал заниматься пилатесом, кому-то - отправиться в тренажерный зал. Эндрю - важный человек в проекте", - подчеркнула Анастасия Гриненко.

Бродвейский рок-мюзикл "Недалеко от нормы" признан критиками в США одним из лучших шоу за последние 10 лет. На родине мюзикл получил 11 номинаций и 3 высших американских премии в области музыкального театра Tony Award, а также Пулитцеровскую премию в номинации "Драма". Столь престижной награды постановка была удостоена, среди прочего, "За расширение возможностей и тематики самого жанра". Спектакль выдержал более 700 представлений на Бродвее: мюзикл современных авторов Тома Китта (музыка) и Брайана Йорки (пьеса и стихи) поднимает важные жизненные, однако довольно непривычные для театра темы.

Спектакль в Минске станет третьим совместным проектом постановщиков с посольством США в Беларуси. В мюзикле заняты Светлана Мациевская, Дмитрий Якубович, Денис Немцов, Александр Осипец, Полина Добровольская, Александра Войцехович, Эрик Абрамович и другие актеры.-0-