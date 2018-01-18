Подготовку детского "Евровидения-2018" в Минске обсудили организаторы с представителем ЕВС

Во время встречи. Фото из социальных сетей

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполнительный супервайзер "Евровидения" Юн Ула Санн сегодня в Минске обсудил с организаторами подготовку детского конкурса "Евровидение-2018", который пройдет в белорусской столице, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Юн Ула Санн посетил Беларусь с рабочим визитом. У представителя Европейского вещательного союза (ЕВС) состоялся ряд встреч, на которых обсуждалась подготовка к детскому "Евровидению" в Минске.

Исполнительный супервайзер встретился с заместителем премьер-министра Беларуси Василием Жарко. Также он посетил спортивный комплекс "Минск-Арена", который рассматривается как одна из площадок для проведения песенного форума.

В медиахолдинге состоялась встреча Юна Ула Санна с председателем Белтелерадиокомпании Геннадием Давыдько, руководителями структурных подразделений и творческой группой детского "Евровидения-2018".

"Белтелерадиокомпания начала работу по подготовке к детскому "Евровидению-2018" еще в прошлом году, но нынешний руководитель конкурса приехал к нам с визитом впервые. Сегодня мы обсуждали соглашение, которое будет подписано Европейским вещательным союзом и нашим медиахолдингом, а также финансовые, организационные и творческие вопросы. Это первая выездная встреча, но в дальнейшем подобные визиты станут более регулярными. Так, уже в феврале к нам приедут представители наблюдательного совета "Евровидения" - это руководители делегаций шести стран-участниц и руководство ЕВС, с которыми мы подробно обсудим организацию финала детского песенного форума", - рассказал заместитель председателя Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.

Международный детский конкурс песни "Евровидение-2018" пройдет в Беларуси в ноябре. Организатором и координатором всех мероприятий песенного форума выступает Национальная государственная телерадиокомпания Республики Беларусь как единственный в стране член Европейского вещательного союза.-0-