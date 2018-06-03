Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
3 июня 2018, Вс
+20°C
Малооблачно EUR 2.3453
USD 2.0093
RUB 3.2325
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: белорусские пограничники стоят на страже региональной и международной безопасности
Президент
Аграрии рассчитывают собрать в этом году урожай не хуже прошлогоднего - Русый
Экономика
Министры в июне проведут выездные приемы граждан
Общество
"Евроопт" открыл свой 600-й торговый объект
Общество
Посещение лесов запретили более чем в 50 районах Беларуси
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Реклама на сайте
Лента новостей
Изобилие металлов обнаружили ученые на экзопланете
20:10 Калейдоскоп
"Миссис мира - 2018" погибла в ДТП
19:35 В мире
Стрельба произошла в Берлинском кафедральном соборе
19:01 В мире
Том Холланд назвал самую грустную сцену в "Мстителях: Война бесконечности"
18:29 Калейдоскоп
Футболисты "Ислочи" победили "Смолевичи" в матче чемпионата Беларуси
17:58 Спорт
"Подсолнухи" Ван Гога могут потускнеть
17:36 Культура
Олег Дулуб уволен из БАТЭ
17:28 Спорт
Взаимодействие в применении беспилотной авиации обсудят 6 июня министры обороны стран СНГ
17:12 Общество
Куриные бега и Beer-старты впервые прошли на Августовском канале
16:48 Регионы
ФОТОРЕПОРТАЖ: Фестиваль "Эпоха Рыцарства" прошел под Минском
16:33 Культура
Студентка погибла в давке возле лицея в Афганистане
16:12 В мире
"Союз МС-07" совершил посадку в степи Казахстана
16:07 В мире
В Белыничском районе автомобиль насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП
15:52 Происшествия
Определен состав сборной России по футболу на домашний чемпионат мира
15:25 Спорт
Неделя белорусской кухни в Минске с 11 по 17 июня предложит особое летнее меню
15:01 Регионы
ФОТОФАКТ: На Гомельщине завершается заготовка кормов из трав первого укоса
14:42 Регионы
Три награды завоевали белорусские атлеты на первом этапе КМ по академической гребле в Белграде
14:18 Спорт
Досрочные парламентские выборы проходят в Словении
13:54 В мире
Пожар в минской многоэтажке: эвакуированы 12 человек
13:19 Происшествия
Определены финалисты женского чемпионата Беларуси по хоккею на траве
12:54 Спорт
Все новости
Темы
Чемпионат Беларуси по футболу-2018 Чемпионат Беларуси по футболу-2018
Чемпионат мира по футболу-2018 в России Чемпионат мира по футболу-2018 в России
Пожароопасная обстановка в Беларуси Пожароопасная обстановка в Беларуси
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Прямые телефонные линии власти с населением Прямые телефонные линии власти с населением
Рабочие поездки Президента Рабочие поездки Президента
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

"Подсолнухи" Ван Гога могут потускнеть

Культура 03.06.2018 | 17:36
"Подсолнухи"
"Подсолнухи"

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одна из самых известных картин Ван Гога из цикла "Подсолнухи" может потускнеть из-за светочувствительной краски, в этом случае цветы станут коричневыми. Такие выводы голландских и бельгийских специалистов опубликовала газета The Guardian.

Рентгенограмма картины показала, что чувствительная к свету краска, которой Ван Гог пользовался для более точной передачи оттенков желтого, постепенно теряет свою насыщенность. Впрочем, пока изменения никак не проявились внешне. Открытие сделали голландские и бельгийские специалисты, которые по заказу музея Ван Гога в течение двух лет проводили свое исследование.

Музей Ван Гога в Амстердаме, где хранится самая большая коллекция работ знаменитого нидерландца, стал первым, кто использовал макроскопические рентгеновские лучи и технику химического картирования для детального изучения состава красок и точного выявления мест на картине, которые могут потускнеть. Выяснилось, что для прорисовки лепестков и стеблей цветов, а также желтоватого заднего фона использована краска с содержанием хрома, который темнеет при контакте со светом. Это одна из причин, по которой в музее принято решение сделать освещение более приглушенным.

"Пока трудно сказать, когда химические процессы станут видны невооруженным глазом, это зависит от многих внешних факторов", - заявил Фредерик Ванмеерт из университета Антверпена.

Существует две серии "Подсолнухов" Ван Гога: парижская (1887), в которую входят две картины с лежащими цветами, и арлейская (1888-1889), состоящая из семи изображений цветов в вазах. Одно полотно было уничтожено во время Второй мировой войны, еще одно находится в частной коллекции, которая не выставлялась уже более полувека. Остальные находятся в Музее Винсента Ван Гога в Амстердаме, в Новой пинакотеке (картинной галерее) в Мюнхене, в Мемориальном музее искусств Сейдзи Того в Токио и Художественном музее Филадельфии.-0-

﻿
Теги
искусство
Версия для печати
Новости рубрики Культура
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3453 BYN 2.342 BYN 2.35 BYN
USD
2.0093 BYN 2.005 BYN 2.009 BYN
RUB
3.2325 BYN 3.22 BYN 3.235 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко посетил Брестскую пограничную группу
Все видео

Фотоновости

Куриные бега и Beer-старты впервые прошли на Августовском канале
Все фото

Инфографика

Правила безопасного поведения на водоемах Не рекомендуется: купаться раньше чем через час-полтора после приема пищи; входить в воду разгоряченным; отплывать далеко от берега
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко во время посещения погранзаставы "Дивин" От охраны рубежей до поддержки многодетных семей - итоги поездки Лукашенко на погранзаставу
Лукашенко: кому-то неймется приватизировать Победу в Великой Отечественной войне
Лукашенко проанонсировал новые громкие коррупционные разоблачения
Политика
Фото МИД Беларусь и Бельгия заинтересованы в развитии отношений в политической и экономической сферах
Щеткина примет участие в конференции Совета по устойчивому развитию Германии
Министр иностранных дел Монголии 3-5 июня посетит Беларусь
Экономика
Фото из архива Аграрии рассчитывают собрать в этом году урожай не хуже прошлогоднего - Русый
Компания из Израиля может принять участие в строительстве селекционно-гибридного центра в Беларуси
Союзные парламентарии указали на недостатки при отборе инновационных программ
Происшествия
Фото МЧС В Минском районе упал летательный аппарат, пострадал пилот
В Белыничском районе автомобиль насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП
Пожар в минской многоэтажке: эвакуированы 12 человек
Общество
Фото из архива Посещение лесов запретили более чем в 50 районах Беларуси
Взаимодействие в применении беспилотной авиации обсудят 6 июня министры обороны стран СНГ
Названы победители конкурса "Золотое перо "Белой Руси" - 2018"
Регионы
ФОТОРЕПОРТАЖ: Крестный ход в честь праздника Божьего Тела в Минске
Куриные бега и Beer-старты впервые прошли на Августовском канале
Неделя белорусской кухни в Минске с 11 по 17 июня предложит особое летнее меню
Спорт
Олег Дулуб. Фото ФК "Динамо-Минск" Олег Дулуб уволен из БАТЭ
Футболисты "Ислочи" победили "Смолевичи" в матче чемпионата Беларуси
Определен состав сборной России по футболу на домашний чемпионат мира
Технологии
Фото из архива НАН Беларуси представила беспилотники на выставке KADEX в Казахстане
В Люксембурге планируют выпускать автомобиль на сжатом воздухе
Jeep к 2022 году выпустит самый маленький кроссовер
В мире
Фото из архива Досрочные парламентские выборы проходят в Словении
"Миссис мира - 2018" погибла в ДТП
Стрельба произошла в Берлинском кафедральном соборе
Калейдоскоп
Гороскоп на июнь 2018 года
Изобилие металлов обнаружили ученые на экзопланете
Том Холланд назвал самую грустную сцену в "Мстителях: Война бесконечности"
Все круглые столы
Круглый стол Александр Занимон,
Андрей Рыбак,
Денис Капский,
Юрий Важник 18 мая Как повысить безопасность на дорогах? Обсуждаем изменения в Закон о дорожном движении Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова 13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами? Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства?
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Андрей Худык 4 июня, 10:00 Государственная политика в области охраны окружающей среды Пресс-конференция Игорь Карпенко,
Владимир Карпович,
Павел Лис 1 июня Новое соглашение о сотрудничестве между Министерством образования и МТС по реализации совместных образовательных проектов Пресс-конференция Анастасия Веремеенко,
Александр Дубковский,
Владимир Яновский,
Игорь Усов 29 мая Лучшая баскетболистка Беларуси станет лицом бренда "Косвик" Пресс-конференция Вадим Богуш,
Валерий Голубовский,
Ольга Мацикова,
Александр Родюков 17 мая WorldSkills Belarus 2018. Профессиональные кадры для инновационной экономики Пресс-конференция Руслан Михалевич,
Игорь Сафонов 15 мая Совершенствование системы обращения с отработанными маслами в Беларуси как часть плана действий по переходу к зеленой экономике
Газета 7 дней
Семь Я и любовь
Каникулы "строгого режима"
Жемчужина экономического пояса
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Михаил МЯСНИКОВИЧ. Ставка на качество
Анатолий ЛАППО. Надежные стражи рубежей Отечества
Виктор ЛОВГАЧ. Души прекрасные порывы...
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия