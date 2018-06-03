"Подсолнухи" Ван Гога могут потускнеть

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одна из самых известных картин Ван Гога из цикла "Подсолнухи" может потускнеть из-за светочувствительной краски, в этом случае цветы станут коричневыми. Такие выводы голландских и бельгийских специалистов опубликовала газета The Guardian.

Рентгенограмма картины показала, что чувствительная к свету краска, которой Ван Гог пользовался для более точной передачи оттенков желтого, постепенно теряет свою насыщенность. Впрочем, пока изменения никак не проявились внешне. Открытие сделали голландские и бельгийские специалисты, которые по заказу музея Ван Гога в течение двух лет проводили свое исследование.

Музей Ван Гога в Амстердаме, где хранится самая большая коллекция работ знаменитого нидерландца, стал первым, кто использовал макроскопические рентгеновские лучи и технику химического картирования для детального изучения состава красок и точного выявления мест на картине, которые могут потускнеть. Выяснилось, что для прорисовки лепестков и стеблей цветов, а также желтоватого заднего фона использована краска с содержанием хрома, который темнеет при контакте со светом. Это одна из причин, по которой в музее принято решение сделать освещение более приглушенным.

"Пока трудно сказать, когда химические процессы станут видны невооруженным глазом, это зависит от многих внешних факторов", - заявил Фредерик Ванмеерт из университета Антверпена.

Существует две серии "Подсолнухов" Ван Гога: парижская (1887), в которую входят две картины с лежащими цветами, и арлейская (1888-1889), состоящая из семи изображений цветов в вазах. Одно полотно было уничтожено во время Второй мировой войны, еще одно находится в частной коллекции, которая не выставлялась уже более полувека. Остальные находятся в Музее Винсента Ван Гога в Амстердаме, в Новой пинакотеке (картинной галерее) в Мюнхене, в Мемориальном музее искусств Сейдзи Того в Токио и Художественном музее Филадельфии.-0-