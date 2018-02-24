Подведены итоги Берлинского кинофестиваля-2018

24 февраля завершился 68-ой Берлинский кинофестиваль. Главную награду - "Золотого медведя" - получила картина румынского режиссера Адины Пантиле "Не прикасайся".
"Серебряный медведь" (второму лучшему фильму) достался киноленте "Наследницы" Марчело Мартинесси. Гран-при Берлинале досталось фильму "Лицо" Малгожаты Шумовска.
Награду за лучший сценарий получил коллектив авторов фильма "Музей" в лице Алонсо Руис Паласиосы и Мануэля Алькале. "Серебряный медведь" за лучшую режиссуру получила картина Уэса Андерсона "Остров собак".
Лучшей актрисой стала Ана Браун ("Наследницы"), а актером - Антони Бажону ("Молитва").
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