Поэзия палестинского классика Дарвиша на белорусском языке звучала в Доме дружбы

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стихи классика палестинской поэзии Махмуда Дарвиша на белорусском языке звучали сегодня в Доме дружбы, передает корреспондент БЕЛТА.

Вечер, посвященный Дню культуры Палестины, был организован обществом "Беларусь-Палестина" совместно с посольством Палестины в Минске. Как отметила председатель Белорусского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами Нина Иванова, эта встреча в основном посвящена творчеству Махмуда Дарвиша - родоначальника палестинской национальной культуры, всемирно известного поэта. Именно его произведения познакомили мир с жизнью, обычаями, традициями Палестины. Об огромном значении его творчества красноречиво свидетельствует тот факт, что день рождения поэта 13 марта стал Днем культуры Палестины.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Палестины в Беларуси Халед Арикат подчеркнул, что корни культурного наследия страны уходят глубоко в историю. Поэтическое творчество палестинских поэтов ярко отражает непростую историю страны. В том числе в стихотворных строках Махмуда Дарвиша проникновенно и искренне передаются страдания народа, его стремление к миру.

На вечере белорусский поэт Николай Метлицкий рассказал об изданном в Минске белорусскозычном поэтическом сборнике, в котором представлено творчество Махмуда Дарвиша, а также других поэтов, связанных с Палестиной.

Также состоялась видеопрезентация, посвященная истории и культуре Палестины.

В числе гостей мероприятия были активисты общества "Беларусь-Палестина", представители посольства Палестины, руководители аккредитованных в Беларуси дипломатических миссий, творческая интеллигенция.-0-