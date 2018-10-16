Поющие чаши зазвучат на концерте в Гомеле

16 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Концерт c тибетскими поющими чашами и австралийским диджериду пройдет 20 октября в музее истории Гомеля, сообщили БЕЛТА в музее.

Дополнят звучание тибетских поющих чаш и диджериду турецкие, индийские, иранские инструменты.

"Это будет не концерт в классическом понимании. Каждый слушатель получит порцию исцеляющего звукового массажа, ведь вибрации древних инструментов являются не только лечебной, но и профилактической процедурой, - отметили в музее. - Вибрационно-акустический массаж с поющими чашами и диджериду по праву считается одной из лучших антистрессовых процедур благодаря своей способности максимально расслабить и успокоить нервную систему человека в кратчайшие сроки".

Концерт будет сопровождаться рассказом о необычных инструментах, техниках медитации и т.д.

Диджериду́ - музыкальный духовой инструмент аборигенов Австралии. Один из старейших духовых инструментов в мире. -0-