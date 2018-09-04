Показ фильмов золотой белорусской коллекции в "Пионере" стартует 19 сентября

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Показ фильмов золотой белорусской коллекции в столичном кинотеатре "Пионер" стартует 19 сентября. Об этом сообщил на пресс-конференции генеральный директор УП "Киновидеопрокат" Мингорисполкома Павел Скалабан, передает корреспондент БЕЛТА.

Это совместный проект Национальной киностудии "Беларусьфильм" и "Киновидеопроката" к 95-летию студии, которое будет отмечаться в 2019 году. Проект стартует показом художественного фильма "Дикая охота короля Стаха", затем на экран выйдут фильмы "Альпийская баллада", "Иди и смотри". Художественные картины золотой коллекции "Беларусьфильма" зрители смогут увидеть по средам, анимационные - по воскресеньям, документалистику - во вторую и четвертую среду месяца. Представлять фильмы будут участники творческой группы.

Как добавил генеральный директор Национальной киностудии "Беларусьфильм" Владимир Карачевский, программа показов коллекции картин расписана до декабря 2019 года.-0-