Пол Маккартни объявил о выходе нового сольного альбома

В прошлом участник группы "The Beatles" Пол Маккартни объявил о выходе первого за последние пять лет альбома.

Сольный альбом Маккартни, 17-й по счету, под названием "Egypt Station" (Египетская станция) будет официально представлен 7 сентября.

Весь диск насчитывает 14 песен и сформирован так, чтобы уводить слушателя в музыкальное путешествие от одной станции к другой.

Музыкант уже опубликовал в YouTube два рисованных клипа к песням будущего альбома. Песни по стилистике напоминают композиции группы "Wings", основанной Маккартни после распада "The Beatles" в 1971 году и проработавшей до 1981 года.

Журнал "Роллинг стоун" поставил "The Beatles" на первое место в списке величайших исполнителей всех времен.