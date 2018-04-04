Полесский драмтеатр выступит на фестивале "Смоленский ковчег"

4 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Полесский драматический театр выступит на VI Международном фестивале "Смоленский ковчег", который пройдет с 10 по 17 апреля, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор, художественный руководитель театра Александр Лукашенко.

Пинчане выступят на большой сцене Смоленского драмтеатра им. А.С.Грибоедова 13 апреля. Российской публике они представят спектакль "Очень простая история" по произведению Марии Ладо. Постановка является философской притчей о жизни и любви.

В фестивале "Смоленский ковчег", который проводится раз в два года, артисты Полесского театра примут участие уже в третий раз. "С радостью едем на этот форум. В Смоленске нас всегда встречают тепло, там благодарный зритель. Вообще фестиваль для нас знаковый. На нем мы познакомились с режиссером Виталием Барковским, с которым плодотворно сотрудничаем. В наш репертуар входят спектакли Nach Hause и легендарная "Пинская шляхта" в его постановке", - отметил директор Полесского драмтеатра.

На нынешнем форуме в Смоленске выступят театральные коллективы из России, Казахстана, Швеции, Польши. Ожидается, что Беларусь, кроме пинчан, представят Могилевский областной театр драмы и комедии им. В. И. Дунина-Марцинкевича, Минский областной драматический театр, Гродненский областной драматический театр, а также Драматический театр Белорусской Армии.

Одновременно Полесский драматический театр работает над подготовкой новых постановок. В частности, до конца сезона планируется представить две-три премьеры для взрослой аудитории. Порадуют пинские артисты и маленьких зрителей. На 22 апреля намечен первый показ спектакля "Храбрый портняжка" по сказке братьев Гримм.-0-