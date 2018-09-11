11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полки китайских книг открыты в магазине "Книги&книжечки" в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Международный проект "Полки китайских книг" инициирован китайской стороной, он реализуется в более чем 10 странах, и сегодня к его участникам присоединилась Беларусь. Как отметил на церемонии открытия проекта министр информации Беларуси Александр Карлюкевич, интерес к китайской литературе в Беларуси растет, а выпуск издательствами книг, посвященных китайской проблематике, свидетельствует о существовании в Беларуси школы китаистики. Одним из заметных последних проектов стала серия "Светлыя знакі: паэты Кітая", для реализации которого был создан международный редакционный совет. Недавно также увидела свет книга "Китайская поэзия XX века".

Посол Китая в Беларуси Цуй Цимин в свою очередь рассказал, что более 100 книг, представленных на полках для белорусских читателей, - классические произведения, издания о культуре Поднебесной, современном Китае. Особенно он рекомендовал обратить внимание на серию книг Си Цзиньпина "О государственном управлении".

По словам генерального директора ОАО "Белкнига" Александра Вашкевича, проект будет работать в течение недели в формате выставки, а затем издания смогут приобрести посетители магазина. Ассортимент полок полностью сформирован китайской стороной.-0-