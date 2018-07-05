"Полонез Огинского" в исполнении "Песняров" собрал 1 млн просмотров на YouTube

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вокальная версия "Полонеза Огинского" в исполнении белорусского государственного ансамбля "Песняры" собрала 1 млн просмотров на YouTube, войдя в топ-5 самых популярных версий этого произведения на данной площадке в мире. Коллектив решил отметить это выпуском официального клипа на песню.

"Полонез Огинского" стал одной из визиток нашего коллектива. Он звучит на каждом концерте в любой стране мира и неизменно является одним из эмоциональных пиков программы. Поэтому первый официальный клип решили снять именно на нее", - рассказывает художественный руководитель ансамбля "Песняры" Роман Козырев.

"При всей лиричности это настолько мощная и настолько глобальная композиция, что любые съемки на фоне декораций или в помещении выглядели бы искусственно. Это гимн родине, поэтому единственно возможным фоном стали небо и земля", - говорят режиссеры клипа Дмитрий Левковский и Мария Монакова.

Инструментальная композиция была написана Михаилом Клеофасом Огинским в 1794 году в усадьбе Залесье под Молодечно (Минская область Беларуси). В 2008 году "Песняры" сделали на нее свою полностью вокальную аранжировку, добавив текст, написанный Вячеславом Шараповым.

Популярность новой версии принесли концертные исполнения и размещенные на YouTube телевизионные видеозаписи, где она исполнялась на разных языках. Больше всего - свыше 650 тыс. просмотров - у русскоязычной версии композиции. Еще порядка 280 тыс. просмотров - у белорусскоязычной версии. Больше 100 тыс. - у версии на польском. При этом существует также версия композиции на украинском языке.

Версия "Полонеза Огинского" на белорусском вошла в свежий альбом "Продолжение", который "Песняры" презентовали в мае 2018.