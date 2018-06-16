Поплавская о хитах Ханка: если люди захотят, песни будут звучать

16 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Если люди захотят, то песни Эдуарда Ханка в исполнении Ядвиги Поплавской будут звучать. Об этом народная артистка Беларуси заявила в интервью в программе "Субботний выпуск" телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Если люди захотят, конечно же, они будут звучать. Нравится это мне или не нравится, все это пройдет", - ответила Ядвига Поплавская на пожелание, чтобы любимые всеми песни снова были в репертуаре артистки.

Как сообщалось, исполнять хиты на концертах, а также в теле- и радиоэфире из-за спора в 2017 году запретил композитор Эдуард Ханок. В апреле этого года композитор передал эксклюзивные права на четыре хита международному культурному центру "Малиновка", который входит в структуру продюсерского объединения "СПАМАШ".

В интервью Ядвига Поплавская также отметила, что песня - это совокупный продукт. Он включает текст, музыку, аранжировку, исполнение. "Благодаря аранжировке и исполнителю в песне появляется душа", - сказала она.

Артистка также поблагодарила поклонников, которые присылали ей видео с концертов, где из ее уст и от Александра Тихановича звучат благодарности в адрес Эдуарда Ханка.-0-