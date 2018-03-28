Порядок и организованность на киностудии "Беларусьфильм" впечатляют - Бекмамбетов

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порядок и организованность на Национальной киностудии "Беларусьфильм" впечатляют. Об этом сказал во время посещения сегодня киностудии российский кинорежиссер, сценарист, продюсер Тимур Бекмамбетов, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

"Больше всего на киностудии впечатлил порядок. Вопрос не в том, сколько и каких имеется шляпок в коллекции, а в том, есть ли профессиональная система. Здесь она сохранилась. Увеличат количество средств - коллекция будет масштабироваться, потому что в основу заложены правильные технологии хранения и отбора реквизита. Видно, что здесь сохранился опыт многих лет", - отметил режиссер.

Впечатлило режиссера и отношение сотрудников киностудии к своей работе. По его словам, такие же костюмы и реквизиты есть и на других студиях, а выделяет "Беларусьфильм" то, что "есть люди, которые это правильно хранят, знают все об этих вещах, любят их". Создание кино Тимур Бекмамбетов сравнил с работой завода: для того чтобы собирать машины и производить фильмы, нужны технологии и люди, которые знают особенности процесса.

Атмосфера цехов киностудии для него схожа с первым впечатлением от Минска. "В Москве больше ощущение жизни, но больше хаоса. А здесь меньше происходит событий, но порядок. То же самое и в архитектуре: дома стоят отдельно, никто не пристраивал и не достраивал еще какой-то дом. Здесь ощущение организованности, консерватизма", - считает режиссер.

На "Беларусьфильме" Тимур Бекмамбетов не только пообщался с руководством киностудии, но и прошелся по цехам и павильонам. Режиссера провели по залам с охолощенным оружием, старыми предметами интерьера, чучелами, головными уборами и прочим реквизитом. Отвели его и в залы с мужской и женской одеждой, где можно увидеть костюмы из фильмов "Альпийская баллада", "Дикая охота короля Стаха", "Приключения Буратино".-0-