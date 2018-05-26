В Третьяковской галерее закрыли завл, в котором выставлялась поврежденная картина Репина

После повреждения картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года", в Третьяковской галерее закрыли зал, в которой она выставлялась, сообщают информагентства. Уже в субботу, 26 мая, посетителям было запрещено его посещать.

Напомним, что в результате произошедшего холст оказался разорванным сразу в нескольких частях на центральной части картины на фигуре царевича. Полотно было защищено толстым стеклом, которое разбилось и повредило картину. Также в результате падения повреждения получила и художественная рама. Отмечается, что по счастливой случайности изображения лиц и рук царя и царевича не пострадали.

Виновника происшествия задержали, в отношении него возбудили уголовное дело. Известно, что он разбил стекло при помощи металлического столбика ограждения. Вандалом оказался 37-летний житель Воронежа. По его словам, противоправное действие он совершил из-за неточности изображенных на картине Репина исторических фактов. В тот момент он находился в состоянии алкогольного опьянения.