После Дней письменности посетителей в книжных магазинах становится больше - главред "Роман-газеты"

1 сентября, Иваново /Корр. БЕЛТА/. После Дней письменности посетителей в книжных магазинах становится больше, заметил сегодня во время международного круглого стола писатель, главный редактор журнала "Роман-газета" Юрий Козлов, передает корреспондент БЕЛТА.

Российский писатель признался, что с большой радостью принял приглашение на юбилейный День белорусской письменности. "Мне очень нравится, что этот праздник гармонично сочетает теоретическую и практическую часть. В первой идет обсуждение серьезных проблем, устанавливаются контакты между литераторами. Второй момент - это проводится всегда в небольших городах. Это именно праздник для народа. Когда люди соприкасаются с теми, кто представляет культуру разных стран, у них меняется отношение к книге. Я убежден, что после Дней белорусской письменности посетителей в книжных магазинах в небольших белорусских городах становится гораздо больше. Это праздник для всех, кто любит литературу, кто ее делает и для тех, кто читает, собственно, ради кого мы трудимся", - отметил Юрий Козлов.

Сегодня во время XXV Дня белорусской письменности в районном музейном комплексе имени Наполеона Орды прошел международный круглый стол "Художественная литература как путь друг к другу". Это проект Министерства информации, Союза писателей Беларуси, издательского дома "Звязда", издательства "Мастацкая лiтаратура", который реализуется с 2007 года. В этом году его соучредителями стали Брестский облисполком и Ивановский райисполком. В мероприятии приняли участие представители 13 стран.

Министр информации Александр Карлюкевич заметил, что за годы проведения круглого стола помимо крепнущих дружбы и контактов между литераторами есть и зримые результаты этой работы. Так, недавно издательство "Мастацкая лiтаратура" выпустило литературно-художественный альманах "Созвучие. Беларусь - Россия". "У нас - и у Союза писателей Беларуси, и у организаторов международного круглого стола - столько друзей, столько хороших добрых знакомых! Конечно же, в следующих выпусках альманаха будут реализованы многие другие художественные идеи, творческие проекты", - сказал Александр Карлюкевич.

Мероприятия XXV Дня белорусской письменности проходят в Иваново 1-2 сентября.-0-