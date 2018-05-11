Последний аккорд: в Лиссабоне пройдут репетиции финала "Евровидения-2018"

11 мая, Лиссабон /Корр. БЕЛТА/. Последний аккорд перед развязкой международного конкурса песни "Евровидение-2018" в Лиссабоне прозвучит сегодня. Две генеральные репетиции финала (дневная для прессы и вечерняя для жюри) пройдут в "Алтис-Арене", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Позади страсти по выбору десяток из двух полуфиналов. Теперь в соответствии с девизом нынешнего конкурса все на борту. И это 26 стран. Из них шесть являются финалистами автоматически. Это представители организаторов конкурса - стран Большой пятерки - Германии, Франции, Италии, Испании и Великобритании, а также хозяйки нынешнего "Евровидения" Португалии. Из первого полуфинала на борт попали Австрия, Эстония, Кипр, Литва, Израиль, Чехия, Болгария, Албания, Финляндия, Ирландия. Накануне команда, борющаяся за хрустальный микрофон, приросла десяткой из второго полуфинала: Сербия, Молдова, Венгрия, Украина, Швеция, Австралия, Норвегия, Дания, Словения, Нидерланды.

В день финала 12 мая также пройдет еще одна репетиция со зрителями, а вечером разрешится интрига конкурса "Евровидение-2018".

В 63-м конкурсе "Евровидение" участвуют 43 страны. Португалия проводит песенный форум впервые. Право принять конкурс страна получила благодаря победе Сальвадора Собрала с песней "Amar pelos dois" ("Любить за двоих") на португальском языке на "Евровидении" в Киеве в 2017 году. Сальвадор Собрал получил рекордное количество баллов за всю историю конкурса - 758.-0-