"Последний звонок", вечер юмора и мюзикл-детектив. Яркое завершение мая в Театре эстрады

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пока все строят планы на сезон отпусков, Театр эстрады не прекращает радовать жителей и гостей столицы своими программами и новыми проектами. Последние дни мая в Театре эстрады будут очень насыщенными.

24 мая Театр эстрад приглашает провести в компании белорусских комиков на "Вечере STAND-UP комедии". Обещают уникальную атмосферу и качественный юмор. На сцене в этот вечер будут шутить: Роман Сидорчик, Сергей Горох, Юрий Кирдун, Степан Манкевич, Максим Заяц, Андрей Макаенок, Дмитрий Нарышкин, Евгений Буракевич, Виталий Петрашко, Евгений Семушев, Федор Булкин и Андрей Шумилов.

30 мая в театре обещают атмосферу настоящего выпускного, ведь здесь ждут выпускников школ, для которых в этот день прозвучит последний звонок. Шоу-программа "Последний звонок" - это яркое и незабываемое шоу, популярные песни и зажигательные танцы, новые знакомства и поздравления от звезд белорусской эстрады. Выпускников поздравят: группы "PROвокация", ByCity, Las Vegas, ансамбль "Верасы", Ян Маерс, Анна Благова, Александр Сухарев, Инга Киселева, Шир, Радмила Семенова, шоу-проект "ДНК", балет Fusion.

Совсем скоро Театр эстрады порадует и самых маленьких зрителей. В начале летних каникул детей и их родителей ждет премьера мюзикла-детектива "Мешок с сюрпризом". Детские мюзиклы театра всегда пользуются популярностью и собирают полные залы.

Также в майской афише театра два повода стать ближе к лету. 29 мая состоится "Концерт по заявкам". Зрители смогут совершить музыкальное путешествие во времени, устроить настоящий танцевальный марафон под ретро-хиты в исполнении звезд белорусской эстрады.

30 мая пройдет самая нужная шоу-программа, чтобы подготовиться к летнему сезону - "Особенности национального отдыха". Здесь вам не только расскажут, но еще и покажут, как нужно отдыхать, чтобы запомнить свой отпуск надолго.-0-