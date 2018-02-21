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Послы Великобритании, Израиля и Румынии прочитали стихи белорусских классиков ко Дню родного языка

Культура 21.02.2018 | 13:30
Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Фионна Гибб. Фото из архива
Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Фионна Гибб. Фото из архива

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главы посольств Великобритании, Израиля и Румынии в Беларуси поддержали поэтический флешмоб и прочитали известные стихотворения белорусских классиков. Как сообщили организаторы проекта "Чытаем па-беларуску з velcom", выбор дипломатов пал на произведения Якуба Коласа и Пимена Панченко, а презентация видеороликов состоялась в День родного языка.

Ранее к флешмобу проекта "Чытаем па-беларуску з velcom" присоединились их коллеги из других иностранных миссий и также прочитали белорусские произведения.

Дипломаты - участники флешмоба считают проект "Чытаем па-беларуску з velcom" важным для популяризации белорусской культуры, неотъемлемая часть которой - национальный язык. А стихи - это универсальная форма, способная кратко и органично раскрыть содержание, передать настроение, нарисовать характер и выразить чувства. Поэтому каждый из послов выбрал произведение, ярко демонстрирующее поэтичность белорусского языка.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Румынии Виорел Мошану прочитал стихотворение Якуба Коласа "Надыход зiмы", которое отражает эмоции, свойственные этому времени года.

Другое произведение Якуба Коласа - "Многа слаўненькiх куточкаў…" выбрал Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля Алон Шогам. Дипломат также перевел поэтические строки на родной язык - стихи белорусского классика прозвучали на иврите.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Фионна Гибб прочла стихотворение Пимена Панченко "Мала сказаць: ненавiджу…".

В начале зимы стихотворения белорусских авторов уже прочитали представители дипмиссий Швеции, Словакии, Чехии, Финляндии, Кыргызстана, Италии, США, Республики Корея и Украины. К проекту присоединились студенты всех факультетов Белорусского государственного университета, которые записали видео с прочтением белорусских произведений.

Поэтический флешмоб проводится в поддержку республиканского конкурса юных чтецов среди учеников 7-х и 8-х классов "Чытаем па-беларуску з velcom". Участники конкурса со всей Беларуси прислали 2 тыс. 48 видео с чтением произведений из школьной программы по белорусской литературе. С февраля по апрель проходят региональные финалы, на которых победители первого этапа выступают перед жюри вживую.

Республиканский финал конкурса состоится в мае.-0-

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