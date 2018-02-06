Потенциал музеев Беларуси реализуется не в полной мере - Бондарь

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Потенциал музеев Беларуси реализуется не в полной мере. Об этом на коллегии Министерства культуры по итогам работы в 2017 году заявил руководитель ведомства Юрий Бондарь, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам министра, складывается неоднозначное мнение о степени реализации в стране имеющегося потенциала музеев, и сегодня нужно думать о преобразованиях в этой сфере с учетом международного опыта.

В 2017 году выросло число посещений музеев. Лидерами посещаемости стали Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой", Национальный историко-культурный музей-заповедник "Несвиж", Национальный исторический музей Беларуси и музей "Замковый комплекс "Мир". При этом более половины посетителей Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны (56,5%) - это бесплатники. Высокий удельный вес бесплатных посещений также в Государственном музее истории белорусской литературы и Национальном историко-культурном музее-заповеднике "Несвиж". В связи с этим Юрий Бондарь обратил внимание, что руководителям музеев необходимо помнить об экономической эффективности учреждений.

На фоне активной работы по созданию музейных экспозиций в регионах провалена задача по созданию постоянной экспозиции в Государственном музее истории белорусской литературы.

Неоднозначно можно оценить работу Национального исторического музея. Он входит в пятерку наиболее посещаемых в стране, является одним из лидеров по привлечению спонсорских средств. Вместе с тем основные показатели Национальным историческим музеем не выполнены, средняя заработная плата сотрудников остается одной из самых низких среди республиканских музеев.

В числе наиболее важных задач на 2018 год в музейном деле министр назвал создание постоянных экспозиций филиала "Музей В.К.Бялыницкого-Бирули в г.Могилеве" Национального художественного музея Беларуси, Юго-Восточной казармы Брестской крепости, проектирование нового здания Национального исторического музея, повышение уровня информатизации музейной сферы, в том числе модернизации автоматизированной музейной системы учета фондов, внедрения в региональных музеях аудиогидов, активизация работы музеев - республиканских методических и координационных центров.-0-