Познакомиться с процессом создания произведений искусства смогут посетители выставки "Арт-комбинаты"

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Познакомиться с процессом создания произведений искусства можно будет на выставке "Арт-комбинаты", которая откроется 4 апреля во Дворце искусств. Об этом сообщил на пресс-конференции первый заместитель председателя ОО "Белорусский союз художников" Глеб Отчик, передает корреспондент БЕЛТА.

"Пройдут мастер-классы, где можно будет увидеть процесс выполнения заказов. Также впервые сняты и будут представлены 5-минутные видеоролики (авторы Олег Лукашевич и Александр Алексеенко), которые также презентуют процесс работы над объектами сотрудников художественных комбинатов. Также будет представлена печатная продукция - каталоги от каждого комбината со всеми направлениями работы и крупными выполненными объектами", - рассказал Глеб Отчик.

Организаторы выставки планируют не только познакомить посетителей и гостей с творчеством комбинатов - унитарных предприятий Белорусского союза художников, но и продемонстрировать свой уровень потенциальным заказчикам. Они рассчитывают, что выставка позволит расширить круг друзей и выйти на потенциальных заказчиков - на российский и азиатский рынок.

По словам Глеба Отчика, каждый день выставки расписан. Помимо мастер-классов, пройдут пресс-конференция, встречи с руководителями унитарных предприятий. Организуют и круглый стол, где обсудят будущие направления работы комбинатов. Посетителям выставки также представят художественные произведения, созданные на комбинатах.

Выставка "Арт-комбинаты" пройдет с 4 по 15 апреля во Дворце искусств. Организаторы выставки - ОО "Белорусский союз журналистов" и его унитарные предприятия и кураторская группа, которую возглавляет Глеб Отчик. Основная идея выставки - популяризация и реклама художественных комбинатов и их деятельности для расширения связей и компаньонских отношений на европейский и азиатский рынок, а также разработка концепций развития в новых экономических условиях.-0-