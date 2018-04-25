Права на ошибку при реконструкции Старого замка в Гродно нет - Яцко

25 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Старый замок в Гродно - важный для истории объект, поэтому права на ошибку при его реконструкции нет, заявил журналистам заместитель министра культуры Александр Яцко, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Яцко ознакомился с ходом работ по реконструкции Старого замка в Гродно, принял участие в совещании со строителями, проектировщиками, учеными.

Активные работы в замке были начаты в 2017 году. По словам замминистра, на данном этапе во время реконструкции приходится сталкиваться с определенными вопросами, требующими обсуждения. "Объект значимый не только для нашей, но и в целом для европейской истории, поэтому права на ошибку здесь у нас просто нет", - подчеркнул Александр Яцко. Он считает необходимым выработать компромиссные решения, которые бы позволили при максимальном сохранении исторического облика здания вдохнуть в него новую функцию, приспособить под новые элементы экспонирования. "Все это позволит объекту жить и достойно представлять нашу историю", - добавил замминистра. Он обратил внимание, что Старый замок в Гродно - один из приоритетных объектов в стране, включен в государственную инвестиционную программу. Задержек в работах возникать не должно. Одна из основных задач при разборке аварийных конструкций, принятии необходимых технологических решений - максимально сохранить аутентичные элементы.

Реконструкция ведется по проекту Владимира Бочкова. В Гродно планируют воссоздать замок XVI столетия таким, каким он был во времена Стефана Батория. В 2017 году на эти цели из областного и республиканского бюджетов выделено свыше Br1 млн.

"Реконструкция - это весьма волатильная, если говорить о стоимости, величина. При производстве подобных работ всегда возникают непредвиденные затраты. Если говорить про сегодняшний момент, то объект полностью обеспечен финансированием. При освоении средств будет рассматриваться вопрос о выделении дополнительных объемов", - сказал Александр Яцко.

Замминистра отметил активную работу Гродненского региона по реставрации и сохранению историко-культурных ценностей. Во время рабочей поездки он также ознакомился с результатами ремонта в Коложской церкви XII века и реконструкцией дворцово-паркового комплекса Святск XVIII века в Гродненском районе.

"Комплекс в Святске - уникальнейший объект, которые необходимо как можно скорее интегрировать в туристическую инфраструктуру Августовского канала. Основной объем необходимо выполнить за текущий год. Финансирования достаточно, работы не останавливаются, сейчас лишь обсуждаем частные вопросы", - сообщил Александр Яцко. Планируется, что отдельные объекты в Святске будут сданы в течение 2018 года, а в 2019 году ожидается завершение реконструкции.-0-