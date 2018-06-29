Праздничная программа ко Дню Независимости пройдет у музея ВОВ 30 июня

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздничную программу "Есть у города слава гордая", посвященную Дню Независимости, представят Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны и Белорусский государственный академический музыкальный театр 30 июня, сообщили БЕЛТА в театре.

Музыкально-патриотическая программа для больших и маленьких минчан, а также гостей столицы пройдет с 11.00 до 17.00. Главным мероприятием станет большой концерт артистов Белорусского государственного академического музыкального театра на площадке у центрального входа в музей. Начало концерта - в 13.00, вход свободный.

В музее в этот день для детей и взрослых будут работать многочисленные интерактивные площадки, мастер-классы, нескучные музейные занятия и тематические зоны с фотографированием в военной амуниции. На площадке самолета "Ли-2" предложат поучаствовать в новой анимационной экскурсии "Самолеты летят к партизанам". Участие в интерактивах - по входному билету в музей.

А 3 июля коллектив Белорусского государственного академического музыкального театра отправится в Могилев, где примет участие в большом праздничном концерте, посвященном Дню Независимости Республики Беларусь. Популярные и всеми любимые хиты оперетты и мюзикла исполнят солисты театра лауреат международного конкурса Леся Лют, дипломант международного конкурса Артем Хомиченок, Сергей Спруть, Николай Русецкий, артисты ансамбля солистов и балет оперетты и мюзикла.-0-