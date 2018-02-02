Праздник к 135-летию со дня рождения азербайджанского поэта Гусейна Джавида прошел в Минске

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литературный праздник по случаю 135-летия со дня рождения великого азербайджанского поэта и драматурга Гусейна Джавида прошел в Минском лингвистическом университете, сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Азербайджана в Беларуси.

Торжественное мероприятие также приурочено к 25-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Беларусью. На празднике звучали стихи Гусейна Джавида в исполнении студентов Минского государственного лингвистического университета. Кроме того, состоялось подписание договора о сотрудничестве между МГЛУ и Азербайджанским университетом языков. Перед собравшимися выступили азербайджанский танцевальный коллектив "Сары Гялин", струнный квартет, в живом исполнении которого прозвучали музыкальные произведения великих азербайджанских композиторов Узеира Гаджибекова, Фикерата Амирова, Кара Караева, Ниази и Тофика Кулиева.

В мероприятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Беларуси Латиф Гандилов, ректор Минского государственного лингвистического университета Наталья Баранова, ректор Азербайджанского университета языков Камал Абдуллаев, представители дипломатического корпуса, азербайджанской диаспоры и белорусской общественности, известные белорусские писатели и поэты, преподаватели и студенты Минского государственного лингвистического университета.-0-