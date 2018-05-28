Преддипломные проекты студентов БГАИ будут представлены на выставке "Марк Шагал и театр"

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Марк Шагал и театр", которая пройдет с 28 мая по 10 июня в филиале Национального исторического музея Беларуси "Музей истории театральной и музыкальной культуры", представит преддипломные проекты студентов Белорусской государственной академии искусств, сообщили корреспонденту БЕЛТА в музее.

Этот художественный проект студентов кафедры декоративно-прикладного искусства БГАИ, которые занимаются изучением театрально-сценического костюма, - результат двухлетней совместной работы преподавателя Татьяны Лисовенко и студентов Татьяны Ковалевой, Надежды Малафей, Анастасии Нехай, Фаризы Темуразиевой, Инессы Спиридоновой.

Эскизы и костюмы выполнены под впечатлением от творчества Марка Шагала, который начинал свой творческий путь с оформления сцены для двух спектаклей по пьесам Николая Гоголя. В последние месяцы проживания художника в Витебске в городе побывал с гастролями Театр революционной сатиры, и Шагалу поручили оформить сцену для гоголевского "Ревизора". С 1920 года художник работал в Московском Еврейском камерном театре под руководством Алексея Грановского, принимал участие в художественном оформлении театра: сначала рисовал настенные картины для аудиторий и вестибюля, а затем костюмы и декорации к спектаклям. В 1921 году театр Алексея Грановского открылся спектаклем "Вечер" Шолом-Алейхема, который оформил Марк Шагал. В 1945 году художник оформил спектакль "Жар-птица" Игоря Стравинского.

Куратор выставки - известный белорусский искусствовед Татьяна Бембель.-0-