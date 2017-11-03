Предпоказ нового белорусского фильма "Тум-Паби-Дум" пройдет на "Лістападзе-2017"

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общественный предпоказ нового художественного фильма "Тум-Паби-Дум" режиссера Вячеслава Никифорова, снятого на Национальной киностудии "Беларусьфильм", пройдет на Минском международном кинофестивале "Лістапад-2017", сообщили корреспонденту БЕЛТА на "Беларусьфильме".
Предпоказ состоится 5 ноября в кинотеатре "Москва". Любой желающий может приобрести билеты на показ в кассах кинотеатра.
Вместе со зрителями картину посмотрят представители Министерства культуры, киностудии "Беларусьфильм", режиссер фильма, актеры и члены съемочной группы.
Официальная премьера и прокат фильма "Тум-Паби-Дум" в кинотеатрах планируется в январе 2018 года.
"Тум-Паби-Дум" - добрая и теплая лента для семейного просмотра. По сюжету воспитанник детского дома Санек (Артем Венгерович) решает найти родителей для себя и своей подопечной Алеси (Даша Киреева). Мальчик вынужден играть по взрослым законам, что в итоге ставит его перед серьезным нравственным выбором. В ролях - Валерия Арланова, Павел Харланчук, Сергей Чекерес, Ольга Клебанович, Алексей Шедько.
Вячеслав Никифоров - кинорежиссер, актер, сценарист, педагог. Заслуженный деятель искусств Белорусской ССР, лауреат Государственной премии СССР (1986). Лауреат премии Ленинского комсомола Белорусской ССР (1978), российской кинопремии "Золотой орел" (2016).-0-
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