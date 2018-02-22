22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представитель Беларуси на "Евровидении-2018" ALEKSEEV начинает промо-тур с выступления в Азербайджане, сообщил БЕЛТА пиар-менеджер артиста Сергей Андрианов.

Исполнитель даст 24 февраля большой сольный концерт "Пьяное солнце" в Баку. ALEKSEEV споет свои громкие хиты "Пьяное солнце", "Чувствую душой", "Океанами стали", "Снов осколки", "Forever", а также песни-откровения из дебютного альбома. Артист выйдет на сцену в сопровождении лучших музыкантов, а программа будет оформлена исключительными световыми решениями. Символично, что Беларусь и Азербайджан - участники первого полуфинала "Евровидения", который состоится 8 мая.

Украинский певец ALEKSEEV получил путевку на "Евровидение-2018" от Беларуси по решению жюри и зрителей, которые поставили артисту по 12 баллов. В его постановке была использована новоизобретенная технология гибкого экрана, разработанный специально для номера, исключительный нанометод визуализации - световая инсталляция на экранах и костюме-дисплее исполнителя.-0-