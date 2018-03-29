Представитель Беларуси на "Евровидении-2018" ALEKSEEV отправляется в промотур

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представитель Беларуси на международном конкурсе песни "Евровидение" ALEKSEEV отправляется в промотур, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Исполнитель выступит 31 марта с сольным концертом в Москве, где прозвучит его конкурсная композиция "Forever".

А 6 апреля ALEKSEEV и съемочная группа Белтелерадиокомпании отправятся в промотур в Эстонию, где наш конкурсант также выступит с сольным концертом.

Белорусская делегация 7 апреля примет участие в pre-party "Евровидения" в Литве.

Традиционная вечеринка в преддверии конкурса в Израиле пройдет 10 апреля, где в рамках промомероприятий будет представлена песня "Forever". Вечеринка в Тель-Авиве в этом году пройдет в третий раз.

Кстати, конкурсанты из Беларуси, Эстонии, Литвы и Израиля выступают в одном полуфинале 8 мая. И такие вечеринки послужат своеобразной взаимоподдержкой представителям этих стран.

ALEKSEEV и съемочная группа Агентства теленовостей примут участие в традиционном "Концерте "Евровидение" в Амстердаме, который проведут 14 апреля.

Крупное европейское промомероприятие в Нидерландах пройдет в десятый раз. В столице страны встретятся практически все участники предстоящего песенного шоу, и "Forever" будет презентована еще в более широкой евровизийной тусовке. Вечеринка в Амстердаме считается самым большим промособытием в преддверии "Евровидения". Официальные представители стран-участниц смогут познакомиться, исполнить свои конкурсные композиции, пообщаться с журналистами, активно освещающими популярный песенный форум, и, конечно же, встретиться с самыми преданными фанатами конкурса со всей Европы.

Представитель Беларуси 21 апреля примет участие в pre-party "Евровидения" в Мадриде.

Финал международного конкурса песни "Евровидение-2018" состоится в Лиссабоне 12 мая, полуфиналы - 8 и 10 мая. ALEKSEEV выступит в первой части первого полуфинала.

Прямую трансляцию двух полуфиналов и финала традиционно будут вести телеканалы медиахолдинга - "Беларусь 1" и международный спутниковый телеканал "Беларусь 24".-0-