Представители СМИ 11 стран аккредитовались на "Славянский базар в Витебске"

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители СМИ 11 стран аккредитовались для работы на XXVII Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске", сообщили БЕЛТА в Министерстве информации.

В нынешнем году поданы заявки на аккредитацию 390 представителей от 126 средств массовой информации.

Среди них 97 представителей 64 зарубежных СМИ из 10 стран: России, Украины, Китая, Израиля, Армении, Латвии, Литвы, Эстонии, Сербии, США. От 47 средств массовой информации Беларуси аккредитовались 129 журналистов. Кроме того, от 15 СМИ города Витебска будут работать 164 корреспондента.

XXVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 12 по 16 июля. Дополнительные мероприятия запланированы 7-11 и 17-18 июля.-0-