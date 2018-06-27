Представители СМИ 11 стран аккредитовались на "Славянский базар в Витебске"

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители СМИ 11 стран аккредитовались для работы на XXVII Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске", сообщили БЕЛТА в Министерстве информации.
В нынешнем году поданы заявки на аккредитацию 390 представителей от 126 средств массовой информации.
Среди них 97 представителей 64 зарубежных СМИ из 10 стран: России, Украины, Китая, Израиля, Армении, Латвии, Литвы, Эстонии, Сербии, США. От 47 средств массовой информации Беларуси аккредитовались 129 журналистов. Кроме того, от 15 СМИ города Витебска будут работать 164 корреспондента.
XXVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 12 по 16 июля. Дополнительные мероприятия запланированы 7-11 и 17-18 июля.-0-
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